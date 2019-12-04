После коммунальной аварии воду в котельные Новочеркасска доставляют пожарные машины



В Новочеркасске продолжается ликвидация аварии на водопроводе, которая произошла ночью 5 декабря на улице Харьковское шоссе.



Из-за ЧП подача воды была приостановлена в три микрорайона - Октябрьский, Соцгород, Молодежный. Чтобы не оставлять местных жителей зимой без тепла, котельные продолжают работу в аварийном режиме. Воду для обогрева домов на котельные доставляют пожарные машины и грузовики, пишет DonDay Новочеркасск.



На месте воду сливают в баки объёмом 50 кубометров. Чтобы заполнить ёмкость, необходимо четыре и более пожарных машин. Но не на всех котельных предусмотрена аварийная система водоснабжения в виде резервных баков. На Жилучастке спецмашину подключают прямо к трубе.



Добавим, что водоснабжение обещают восстановить утром 6 декабря.