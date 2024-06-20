В ночь на 20 июня ПВО сбила беспилотник над Ростовской областью
Над Ростовской областью сбили беспилотник. Средства противовоздушной обороны отработали по цели в ночь на 20 июня.
Как сообщили в Минобороны РФ, всего удалось перехватить и уничтожить БПЛА над территорией шести регионов. В Республике Адыгея сбили шесть летательных объектов самолетного типа. В Ростовской, Белгородской и Орловской областях — по одному. В Брянской области и Краснодарском крае отразили атаку трех беспилотников. В последнем регионе погибла женщина. Жительница Славянска-на-Кубани спала у себя дома, когда на жилище упал БПЛА, полностью разрушив его. На месте сейчас работают спасатели, разбирают завалы.
Ранее в результате атаки беспилотников загорелась нефтебаза ЗАО «Азовпродукт». Огромный резервуар с горючим полыхает третьи сутки. Несмотря на все старания, двум сотням спасателей не удается стабилизировать ситуацию на предприятии. Пламя перебросилось на соседнюю цистерну.