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В ночь на 20 июня ПВО сбила беспилотник над Ростовской областью

В ночь на 20 июня ПВО сбила беспилотник над Ростовской областью
Над Ростовской областью сбили беспилотник. Средства противовоздушной обороны отработали по цели в ночь на 20 июня.

Как сообщили в Минобороны РФ, всего удалось перехватить и уничтожить БПЛА над территорией шести регионов. В Республике Адыгея сбили шесть летательных объектов самолетного типа. В Ростовской, Белгородской и Орловской областях — по одному. В Брянской области и Краснодарском крае отразили атаку трех беспилотников. В последнем регионе погибла женщина. Жительница Славянска-на-Кубани спала у себя дома, когда на жилище упал БПЛА, полностью разрушив его. На месте сейчас работают спасатели, разбирают завалы.

Ранее в результате атаки беспилотников загорелась нефтебаза ЗАО «Азовпродукт». Огромный резервуар с горючим полыхает третьи сутки. Несмотря на все старания, двум сотням спасателей не удается стабилизировать ситуацию на предприятии. Пламя перебросилось на соседнюю цистерну.
Фото: DonDay.ru.
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