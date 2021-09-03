В Ростове-на-Дону появится новый храм. В ближайшее время в Левенцовке построят копию Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. Об этом сообщил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.По его словам, распишут собор точно так же, как и храм в Сергиевом Посаде. Пока что в целом микрорайоне есть лишь небольшой деревянный храм.Помимо этого, митрополит поделился планами по поводу реставрации Ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы и дореволюционных храмов, являющихся объектами архитектурного наследия. Также он анонсировал возведение еще нескольких церквей.