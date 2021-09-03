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В Левенцовке построят копию Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры

В Левенцовке построят копию Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры
В Ростове-на-Дону появится новый храм. В ближайшее время в Левенцовке построят копию Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. Об этом сообщил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

По его словам, распишут собор точно так же, как и храм в Сергиевом Посаде. Пока что в целом микрорайоне есть лишь небольшой деревянный храм.

Помимо этого, митрополит поделился планами по поводу реставрации Ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы и дореволюционных храмов, являющихся объектами архитектурного наследия. Также он анонсировал возведение еще нескольких церквей.

Троицкий собор — главный соборный храм и древнейшее из сохранившихся сооружений Троицкого монастыря, первое каменное здание Лавры. Он был воздвигнут преподобным Никоном в 1422-23 гг. «в честь и похвалу» основателю монастыря, преподобному Сергию Радонежскому (†1392) на месте первой деревянной Троицкой церкви. Строительство храма осуществлялось при содействии сына великого князя Дмитрия Ивановича Донского — Звенигородского и Галицкого князя Юрия Дмитриевича, крестника Преподобного Сергия. Место, где покоятся мощи Троицкого первоигумена, — святая святых монастыря.

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