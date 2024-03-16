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В Ростовской области шахтера завалило породой во время работ

В Ростовской области шахтера завалило породой во время работ
В Красносулинском районе шахтера завалило породой во время работ. ЧП произошло 15 марта в шахте «Шерловская-Наклонная».

В то время, когда рабочие заряжали забой взрывчаткой, обвалилась порода. Один из шахтеров не успел отбежать от места обвала. Его завалило породой. Несколько часов ушло на то, чтобы откопать его. Мужчину на носилках вынесли на поверхность. Его доставили в больницу в Красном Сулине.

По предварительной информации, у шахтера перелом таза с обеих сторон, ушиб головы и другие травмы.
Фото: Ростов ру
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