В Каменске-Шахтинском из-за наплыва граждан Узбекистана ввели режим ЧС
В Каменске-Шахтинском из-за прибытия граждан Узбекистана ввели режим ЧС. Соответствующий документ 9 сентября подписал исполняющий обязанности главы города Александр Срыбный.
Режим ЧС ввели на территории «Станции юных техников», где разместили 822 гражданина Узбекистана. Для ожидающих поезд на родину установили целый палаточный городок с туалетами, светом и питьевой водой. Режим ЧС на этой территории предполагает, что выход за его пределы запрещен. Такое положение продлится как минимум до 13 сентября, пока со станции Лихой не отправится очередной поезд в Ташкент. Далее власти города будут смотреть по ситуации.
Напомним, изначально стихийный палаточный городок разбили на станции Первомайской в Ростове-на-Дону. Люди переживали, что из-за пандемии коронавируса не смогут вернуться на родину, поэтому всем скопом рванули на вокзал. Поезд не смог вместить такое количество желающих уехать, поэтому они решили ждать следующего едва ли не на ж/д путях.
Все сдвинулось с мертвой точки, когда о тысячах граждан Узбекистана благодаря публикациям СМИ узнали власти. Половину из них (940 человек) отправили домой 8 сентября. Остальных доставили на станцию Лихую ждать следующий поезд.