Со станции Первомайской в Ростове на родину отправили около тысячи граждан Узбекистана

Около тысячи граждан Узбекистана отправились из Ростова на родину в Ташкент. Об этом сообщает администрация Ростова-на-Дону.Днем 8 сентября поезд Ростов - Ташкент отправил домой большую часть жителей сопредельного государства. Оставшихся мигрантов перевезут в Каменск-Шахтинский, откуда они в ближайшие дни смогут вернуться в Узбекистан. Ближайшие рейс со станции Лихой отправится 13 сентября.Напомним, граждане Узбекистана развернули палаточный городок на одной из станций в Ростове. Они переживали, что из-за пандемии коронавируса не смогут вернуться на родину, поэтому рванули за билетами на поезд. К сожалению, составы не смогли вернуть всех желающих на родину одновременно.