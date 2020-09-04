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Со станции Первомайской в Ростове на родину отправили около тысячи граждан Узбекистана

Со станции Первомайской в Ростове на родину отправили около тысячи граждан Узбекистана
Около тысячи граждан Узбекистана отправились из Ростова на родину в Ташкент. Об этом сообщает администрация Ростова-на-Дону.

Днем 8 сентября поезд Ростов - Ташкент отправил домой большую часть жителей сопредельного государства. Оставшихся мигрантов перевезут в Каменск-Шахтинский, откуда они в ближайшие дни смогут вернуться в Узбекистан. Ближайшие рейс со станции Лихой отправится 13 сентября.

Напомним, граждане Узбекистана развернули палаточный городок на одной из станций в Ростове. Они переживали, что из-за пандемии коронавируса не смогут вернуться на родину, поэтому рванули за билетами на поезд. К сожалению, составы не смогли вернуть всех желающих на родину одновременно.

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