Граждан Узбекистана, разбивших палаточный городок в Ростове, обещают вывезти утром 8 сентября

Более 900 граждан Узбекистана вывезут на поезде из Ростова в ближайшее утро. Со станции Первомайской, где они разбили палаточный городок, их обещают вывести на родину утром 8 сентябряПоезд из Ростова в Узбекистан отправится в 9 часов утра. Предполагается вывезти 938 граждан, в том числе женщин и детей.По словам полицейских, сейчас возле вокзала находятся 1700 узбеков, которые ждут поезда, чтобы отправиться домой. Люди развернули целый палаточный городок в ожидании своего отправления. Мужчины мирно разгуливают по территории вокзала, мамы кормят детей, на деревьях сушат вещи. За всем наблюдают сотрудники администрации, полицейские и спасатели. К вечеру волнение людей стало, но еще несколько часов назад разъяренные узбеки были готовы на штурм станции, с которой они не могут уехать уже несколько дней.Своей волнение и массовую попытку покинуть Россию они объясняют тем, что боятся новой волны коронавируса. Если они встанут ее в чужом государстве, их детям будет нечего есть, потому что они сидят без копейки денег. Узнав о том, что вывозные поезда нерегулярно, узбеки рванули на вокзал.- По поручению губернатора области Василия Голубева, правительством области совместно с администрацией города Ростова-на-Дону урегулируется ситуация с массовым прибытием граждан республики Узбекистан на вокзал станции "Первомайская", - сообщили в региональном правительстве. - Завтра, 8 сентября вывозным составом со станции отправятся более 900 граждан Узбекистана.Пока городские власти и силовики следят за ситуацией, граждане Узбекистана собирают мусор, накопленный за дни, пока они ждали свои поезда.