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В исправительной колонии Ростовской области произошел пожар

В исправительной колонии Ростовской области произошел пожар
В исправительной колонии № 5 Ростовской области случился пожар. Возгорание произошло ранним утром 3 декабря в Константиновске.

Деревообрабатывающий цех загорелся около 5:30. Сотрудники режимного учреждения почувствовали запах гари и сразу вызвали спасателей. К приезду пожарных пламя охватило более 40 квадратных метров.

Во время возгорания осужденные еще спали. В цеху никого не было, поэтому ЧП обошлось без пострадавших.

В пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области уточнили, что полностью потушить огонь удалось через час. Предварительной причиной стало короткое замыкание электропроводки.

Учреждение работает в обычном режиме.
Фото: newdaynews.ru.
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