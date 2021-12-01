В исправительной колонии Ростовской области произошел пожар

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В исправительной колонии № 5 Ростовской области случился пожар. Возгорание произошло ранним утром 3 декабря в Константиновске.Деревообрабатывающий цех загорелся около 5:30. Сотрудники режимного учреждения почувствовали запах гари и сразу вызвали спасателей. К приезду пожарных пламя охватило более 40 квадратных метров.Во время возгорания осужденные еще спали. В цеху никого не было, поэтому ЧП обошлось без пострадавших.В пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области уточнили, что полностью потушить огонь удалось через час. Предварительной причиной стало короткое замыкание электропроводки.Учреждение работает в обычном режиме.