В Ростовской области произошел пожар в столярном цеху

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В Неклиновском районе Ростовской области произошел пожар в столярном цеху. ЧП случилось 15 ноября около полуночи в поселке Самбек.В это время большинство жителей переулка Веселого уже спали, когда к ним в дома начал проникать запах дыма. Они сразу же вызвали пожарных. Горело производственное здание № 1В. Из-за того, что в цеху занимались деревообрабатывающей промышленностью, пламя за считанные минуты охватило 70 квадратов. Приехавшая бригада около 40 минут тушила горящее здание. К счастью, обошлось без пострадавших.Как сообщает ГУ МЧС по Ростовской области, для ликвидации привлекали 16 человек личного состава и четыре спецмашины. Предварительной причиной произошедшего названо нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.