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В Гуково упали сразу несколько опор ЛЭП в разных частях города

В Гуково упали сразу несколько опор ЛЭП в разных частях города
В Гуково из-за непогоды упали сразу несколько опор ЛЭП. Кадры рухнувших конструкций опубликовали местные жители в социальных сетях 12 февраля.

Опоры упали в разных частях города. Так, например, половина рухнувшего столба оказалась на проезжей части на улице Саратовской. На улице 20-го Партсъезда также упала конструкция, но хотя бы не на дорогу.

На улице Карла Маркса, 51 опора, рухнув, вовсе закрыла путь для машин. Аналогичная ситуация сложилась и на улице Болгарской. Вероятно, автовладельцам приходится искать пути объезда.

Местные жители в социальных сетях пишут, что это осадки в виде опор ЛЭП.

Наверняка из-за упавших столбов в ближайших домах отсутствует электричество. Кроме опор ЛЭП, непогода повалила и деревья.
Фото: Соцсети.
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