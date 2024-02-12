В Гуково упали сразу несколько опор ЛЭП в разных частях города

Фото: Соцсети.

В Гуково из-за непогоды упали сразу несколько опор ЛЭП. Кадры рухнувших конструкций опубликовали местные жители в социальных сетях 12 февраля.Опоры упали в разных частях города. Так, например, половина рухнувшего столба оказалась на проезжей части на улице Саратовской. На улице 20-го Партсъезда также упала конструкция, но хотя бы не на дорогу.На улице Карла Маркса, 51 опора, рухнув, вовсе закрыла путь для машин. Аналогичная ситуация сложилась и на улице Болгарской. Вероятно, автовладельцам приходится искать пути объезда.Местные жители в социальных сетях пишут, что это осадки в виде опор ЛЭП.Наверняка из-за упавших столбов в ближайших домах отсутствует электричество. Кроме опор ЛЭП, непогода повалила и деревья.