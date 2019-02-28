В «Евродоне» под сокращение попадут более 2,5 тысячи человек





В компании «Евродон» сообщили о грядущей оптимизации персонала. Согласно данным предприятия, без работы могут остаться более 2,5 тысячи человек.



В пресс-службе «Евродона» отметили, что сокращение будет проходить поэтапно. В настоящее время в службу занятости подали расширенные списки на 2 573 сотрудников.

– Выдача работодателям предупреждений не является фактическим будущим сокращением, - пояснил представитель компании. - Это стандартная процедура в рамках трудового законодательства.



Также стало известно, что Внешэкономбанк провел предварительную оценку предприятий, входящих в группу «Евродон». Так, предварительная стоимость, по информации источника, составила 10 млрд рублей. Однако точные данные станут известны позже, когда на предприятии завершится инвентаризация.

– На сегодняшний день проведен аудит группы по международным стандартам финансовой отчетности за 2018 год, – добавили в пресс-службе.



Напомним, в начале февраля 2019 года Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в отношении «Евродон-Юг» и ее генподрядчика «Суадон». Группа компаний, согласно документам, задолжала Внешэкономбанку почти 10 млрд рублей. Столько же финансовая организация собирается взыскать со строительной компании «Суадон».



Позже суд ввел процедуру наблюдения на дочернем предприятии «Евродона» – «Индолине». Такое решение было принято в связи с иском «ВЭБ.РФ», которому производитель мяса индейки задолжал 10,1 млрд рублей.