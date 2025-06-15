В Донецке мужчина разбил двери в здание администрации ради пакета с полотенцами

Фото: ГУ МВД по Ростовской области.

В городе Донецке Ростовской области задержали местного жителя, который проник в здание городской администрации. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.Происшествие случилось 15 июня. Горожанин изрядно выпил и подошел к зданию городской администрации и захотел похитить оттуда полотенца. Он вошел внутрь и забрал желаемое.Полицейские задержали мужчину. Его доставили в отдел для дальнейших разбирательств.- В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела,- сказано в сообщении.