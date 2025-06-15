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В Донецке мужчина разбил двери в здание администрации ради пакета с полотенцами

В Донецке мужчина разбил двери в здание администрации ради пакета с полотенцами
В городе Донецке Ростовской области задержали местного жителя, который проник в здание городской администрации. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Происшествие случилось 15 июня. Горожанин изрядно выпил и подошел к зданию городской администрации и захотел похитить оттуда полотенца. Он вошел внутрь и забрал желаемое.

Полицейские задержали мужчину. Его доставили в отдел для дальнейших разбирательств.

- В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела,- сказано в сообщении.
Фото: ГУ МВД по Ростовской области.
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