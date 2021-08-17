В ближайшие часы Ростовскую область накроет дождями и сильным ветром до 23 метров

В ближайшие часы в Ростовской области ожидается комплекс неблагоприятных метеоусловий. О непогоде на Дону рассказали в МЧС по Ростовской области.После обеда и в течение двух дней в Ростовской области ожидается дождь с грозой и градом. Сила ветра будет достигать 23 метров в секунду.В связи с непогодой машины не стоит парковать под деревьями и слабозакрепленными конструкциями. По возможности нужно остаться дома и отключить электроприборы.В случае необходимости звоните по номеру: 112.