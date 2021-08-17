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В ближайшие часы Ростовскую область накроет дождями и сильным ветром до 23 метров

В ближайшие часы Ростовскую область накроет дождями и сильным ветром до 23 метров
В ближайшие часы в Ростовской области ожидается комплекс неблагоприятных метеоусловий. О непогоде на Дону рассказали в МЧС по Ростовской области.

После обеда и в течение двух дней в Ростовской области ожидается дождь с грозой и градом. Сила ветра будет достигать 23 метров в секунду.

В связи с непогодой машины не стоит парковать под деревьями и слабозакрепленными конструкциями. По возможности нужно остаться дома и отключить электроприборы.

В случае необходимости звоните по номеру: 112.

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