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Экстренное предупреждение: в Ростовской области ожидаются ливни и ураганный ветер

Экстренное предупреждение: в Ростовской области ожидаются ливни и ураганный ветер
Ураганный ветер и сильные дожди прогнозируются в ближайшие сутки в Ростовской области. О непогоде сообщили в МЧС по Ростовской области.

По данным синоптиков, 22 и 23 апреля на Дону ожидается комплекс неблагоприятных метеоусловий. В ближайшие сутки прогнозируются сильные дожди, ливни с грозой и градом. Кроме того, в регионе усилится ветер. Порывы будут достигать 20-22 метров в секунду.

В период непогоды жителям региона нужно быть предельно внимательными. Не стоит парковать свои автомобили под старыми деревьями и слабо закрепленными конструкциями, нужно увеличить расстояние между авто и быть особенно внимательными при пересечении пешеходных переходов.

Во время грозы нужно отключить дома все электроприборы и по возможности не выходить на улицу. В противном случае нельзя стоять под деревьями, так как есть большая вероятность, что молния ударит именно по ним.

В случае возникновения ЧС, звоните по номеру 112.

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