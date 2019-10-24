Сотрудник транспортной полиции Ростовской области подозревается во взятке



В Ростовской области в отношении сотрудника транспортной полиции проводится проверка. Полицейский подозревается в получении взятки.



По предварительным данным, сотрудник линейного отдела полиции на станции Шахтная получил деньги от мужчины, занимавшегося незаконной продажей металлолома.

- В отношении сотрудника проводится служебная проверка, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО. - Если его вина подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел.



В управлении также добавили, что сотрудник понесёт наказание в соответствии с действующим законодательством, а его непосредственный начальник будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.