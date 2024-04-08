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Начальника уголовного розыска и опера транспортной полиции задержали в Батайске

Начальника уголовного розыска и опера транспортной полиции задержали в Батайске
В Батайске было возбуждено уголовное дело в отношении начальника уголовного отдела и оперативника транспортной полиции. Их подозревают в превышении должностных полномочий. Сотрудники линейного отдела полиции были задержаны 5 апреля.

По версии следствия, они разместили дома горожанина запрещенные к хранению предметы. Чтобы сделать это им понадобилась помощь знакомого. Он пришел домой к местному жителю и оставил там патроны и наркотики. Через некоторое время прибыли сами полицейские, которые обнаружили «запрещенку». Вероятно, таким образом они планировали повысить раскрываемость преступлений.

По информации отдела собственной безопасности УТ МВД по СКФО, начальник и опер были задержаны.

— По собранным материалам следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье «Превышение должностных полномочий», — сообщили в ведомстве.

Сотрудников полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей. Если их вину докажут, то они будут уволены из органов внутренних дел.

Информации о мере пресечении, пока нет.
Фото: Ростов ру
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