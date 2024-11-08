Убийцу из Луганска нашли в Батайске спустя почти 10 лет

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На скамье подсудимых оказался 37-летний мужчина за преступления 10-летней давности. Суд признал Сергея Бартенева виновным в похищении человека и убийстве на территории ЛНР.В августе 2014 года Бартенев с приятелем ехал в сторону Краснодона. Товарищи заблудились и решили спросить дорогу у прохожих. Когда они увидели у одного из них драгоценности, мужчины насильно посадили незнакомца в машину и увезли в лесополосу Луганска.Там Сергей Бартенев застрелили пленника, спрятал его тело и сбежал в Ростовскую область. Правоохранители пытались найти злоумышленников, но сделать это не удалось.Дело решили возобновить только в 2022 году. Вскоре Сергея Бартенева задержали в городе Батайске. Выяснилось, что почти за 10 лет он успел сменить несколько мест жительства и даже искал любовь на шоу «Давай поженимся». Его сообщника, который также сбежал с территории ЛНР, продолжают искать.Сергея Бартенева приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен выплатить шесть миллионов рублей семье убитого в качестве компенсации.