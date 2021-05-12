Три официальных пляжа откроют с 1 июня в Ростове

В летний сезон в Ростове-на-Дону будут официально работать три пляжа. Об этом сообщили в городской администрации.Так, в этом году жители и гости донской столицы смогут отдохнуть на берегах Зелёного острова, Набережной улицы и Северного водохранилища. Именно эти территории находятся на балансе города. На пляжах оборудуют специальные зоны — поставят зонтики, гамаки, ограничат зону для купания буйками, установят спасательные будки.По традиции, купальный сезон в Ростове-на-Дону откроется 1 июня и продлится до 1 октября.