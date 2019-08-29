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Архангельскую епархию возглавит епископ из Волгодонска

Архангельскую епархию возглавит епископ из Волгодонска
Епископ Волгодонский и Сальский Корнилий пошел на повышение. Такое решение было принято 30 августа на очередном заседании Священного синода русской православной церкви.

Освободилось место митрополита Архангельской епархии, поэтому Корнилию предложили занять этот пост. Нового руководителя Волгодонской епархии пока не назначили.

Временно исполнять обязанности главного священника Волгодонска и Сальска будет митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

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