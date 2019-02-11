Суд заключил под стражу главного архитектора Ростовской области Алексея Полянского



Советский районный суд Ростова избрал меру пресечения главному архитектору Ростовской области Алексею Полянскому.

- Суд заключил подозреваемого под стражу сроком на два месяца, - сообщил источник Rostov.ru.



Напомним, в отношении Алексея Полянского возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. По версии следствия, он и главный архитектор Ростова Роман Илюгин, а также главный архитектор администрации Мартыновского района Александр Корчига незаконно выдавали, а также продлевали разрешения на строительство многоквартирных домов. Из-за их действий были похищены средства более 60 дольщиков.



В частности, в 2010 году Полянский, будучи главным архитектором Ростова, незаконно выдал разрешение на строительство многоквартирного дома. Впоследствии суд признал, что многоэтажка была возведена с нарушением строительных норм.

- Это повлекло тяжкие последствия в виде невозможности восстановления нарушенных прав участников долевого строительства, у которых было похищено в общей сумме 35 миллионов рублей, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.



Кроме того, Полянский незаконно выдал разрешение на строительство здания в пределах береговой зоны реки Дон.