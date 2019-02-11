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Суд заключил под стражу главного архитектора Ростовской области Алексея Полянского

Суд заключил под стражу главного архитектора Ростовской области Алексея Полянского
Советский районный суд Ростова избрал меру пресечения главному архитектору Ростовской области Алексею Полянскому.
- Суд заключил подозреваемого под стражу сроком на два месяца, - сообщил источник Rostov.ru.

Напомним, в отношении Алексея Полянского возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. По версии следствия, он и главный архитектор Ростова Роман Илюгин, а также главный архитектор администрации Мартыновского района Александр Корчига незаконно выдавали, а также продлевали разрешения на строительство многоквартирных домов. Из-за их действий были похищены средства более 60 дольщиков.

В частности, в 2010 году Полянский, будучи главным архитектором Ростова, незаконно выдал разрешение на строительство многоквартирного дома. Впоследствии суд признал, что многоэтажка была возведена с нарушением строительных норм.
- Это повлекло тяжкие последствия в виде невозможности восстановления нарушенных прав участников долевого строительства, у которых было похищено в общей сумме 35 миллионов рублей, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.

Кроме того, Полянский незаконно выдал разрешение на строительство здания в пределах береговой зоны реки Дон.

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