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Главного архитектора Ростовской области оставили под стражей

Главного архитектора Ростовской области оставили под стражей

Алексея Полянского, главного архитектора Ростова, оставили под стражей. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе суда.

Ростовский областной суд рассмотрел ходатайство адвоката Полянского об изменении меры пресечения. Защита настаивала на помещении подозреваемого под домашний арест.
- Суд постановил оставить без изменения решение об избрании в отношении Полянского меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 10 апреля, а апелляционные жалобы - без удовлетворения, - рассказали в суде.

Напомним, Алексей Полянский обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он незаконно выдал разрешение на строительство многоэтажного дома.

Под стражей также находятся главный архитектор Ростова Роман Илюгин и главный архитектор Мартыновского района Александр Корчига.

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