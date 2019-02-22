Главного архитектора Ростовской области оставили под стражей





Алексея Полянского, главного архитектора Ростова, оставили под стражей. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе суда.



Ростовский областной суд рассмотрел ходатайство адвоката Полянского об изменении меры пресечения. Защита настаивала на помещении подозреваемого под домашний арест.

- Суд постановил оставить без изменения решение об избрании в отношении Полянского меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 10 апреля, а апелляционные жалобы - без удовлетворения, - рассказали в суде.



Напомним, Алексей Полянский обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он незаконно выдал разрешение на строительство многоэтажного дома.



Под стражей также находятся главный архитектор Ростова Роман Илюгин и главный архитектор Мартыновского района Александр Корчига.