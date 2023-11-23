Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Суд оставил без изменения приговор бывшему главному архитектору Таганрога

Суд оставил без изменения приговор бывшему главному архитектору Таганрога
Ростовский областной суд оставил без изменений приговор бывшему главному архитектору Таганрога. Дмитрий Иваненко отправится в колонию строгого режима на семь лет за получение взятки в крупном размере.

В 2022 году экс-чиновник за выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию бизнес-центра попросил полмиллиона рублей. Чтобы получить деньги, он встретился с посредником в одном из приморских ресторанов. В заведении Иваненко получил взятку. Правоохранительные органы задержали мужчину через три дня.

Кроме реального срока, суд обязал бывшего главного архитектора Таганрога выплатить штраф в размере пяти миллионов рублей. Также ему запретили работать на государственной службе пять лет.

Дмитрий Иваненко не был согласен с приговором. Он попытался его обжаловать. Однако апелляционная жалоба осталась без изменения.
Фото: администрация Каменска-Шахтинского.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.