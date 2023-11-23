Суд оставил без изменения приговор бывшему главному архитектору Таганрога

Фото: администрация Каменска-Шахтинского.

Ростовский областной суд оставил без изменений приговор бывшему главному архитектору Таганрога. Дмитрий Иваненко отправится в колонию строгого режима на семь лет за получение взятки в крупном размере.В 2022 году экс-чиновник за выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию бизнес-центра попросил полмиллиона рублей. Чтобы получить деньги, он встретился с посредником в одном из приморских ресторанов. В заведении Иваненко получил взятку. Правоохранительные органы задержали мужчину через три дня.Кроме реального срока, суд обязал бывшего главного архитектора Таганрога выплатить штраф в размере пяти миллионов рублей. Также ему запретили работать на государственной службе пять лет.Дмитрий Иваненко не был согласен с приговором. Он попытался его обжаловать. Однако апелляционная жалоба осталась без изменения.