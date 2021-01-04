Стало известно, как пройдут крещенские купания в Ростовской области в условиях пандемии

Стало известно, как в Ростовской области пройдут крещенские купания в период пандемии. Власти региона рассказали об этом во время заседания оперштаба 12 января.В ночь на 19 января, будут организованы специальные места для крещенских купаний. Среди населения проведут информационно-разъяснительную работу о соблюдении ограничительных мер и обеспечат контроль за социальным дистанцированием между людьми не менее 1,5 метров.Кроме того, в шатрах и палатках для переодевания и обогрева купающихся сможет находиться лишь ограниченное количество дончан. Это связано с тем, что площадь на одного человека должна составлять четыре квадратных метров.При входах в шатры и палатки, а также на местах купания будут размещены кожные антисептики или дезинфицирующими салфетками.Влажную уборку планируют проводить не реже одного раза в 2 часа с использованием дезинфицирующих средств и устройств обеззараживания.