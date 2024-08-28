Срочник из Ростовской области попал в плен в Курске

Фото: Минобороны РФ.

Парень из Ростовской области, проходящий срочную службу в Курске, попал в плен ВСУ. Как сообщил, 21-летний Андрей А. смог вернуться на родину в конце августа. Его вместе с другими 114 бойцами обменяли на украинских военнопленных. Предварительно, срочник вернулся без ранений.Андрей служил в армии с октября 2023 года. Летом 2024-го он находился в Курской области, которая попала под атаку ВСУ. В результате больше сотни солдат оказались в плену. Когда договорились об обмене военнопленными, бойцов доставили в Беларусь, а оттуда — в Москву. По прибытии освобожденным оказали психологическую и медпомощь и дали возможность пообщаться с близкими.Парню осталось служить до октября. Однако сейчас он проходит необходимые проверки и реабилитацию вместе с другими освобожденными из плена. Возможно, к моменту полного восстановления ему уже можно будет поехать сразу домой, в Шахты.