Спасти и сохранить: ростовский реставратор восстанавливает старинные произведения искусства



Одно из популярных мест в Ростове-на-Дону — музей изобразительных искусств. В светлых залах для посетителей представлены картины, статуэтки, вазы и многое другое. Никто даже не задумывается о том, что в хранилище музея лежат тысячи произведений искусства, над которыми кропотливо работают реставраторы.



Один из них — Елена Чаленко. Благодаря ей новую жизнь обретают изделия из стекла и керамики. Девушка окончила факультет филологии, затем училась в аспирантуре в Институте культуры. После работала в художественном салоне.



- Однажды один из клиентов принёс разбитую маленькую вазочку. Он веселился с друзьями и случайно разбил её. Говорит, если мы её не склеим, жена его убьёт. Что делать — согласились, стали клеить. Знаете, получилось очень хорошо. И тогда я подумала, что хотела бы заниматься этим чаще.



Тогда Елена пошла в музей изобразительных искусств. Там она около восьми лет работала с картинными рамами, которые не входят в основной фонд музея. Затем, получив специальное образование, стала настоящим реставратором.



Работа над повреждённым предметом начинается с чистки так называемого налёта времени. Если ранее экспонат уже реставрировали, то старые швы снимаются специальным раствором. Все фрагменты тщательно чистятся, а затем снова склеиваются. Если есть недостающие части, они отливаются из гипса.



- Новые фрагменты должны немного отличаться от основного изделия. Они могут быть немного другого тона, или узор нужно сделать более размытым, чтобы было видно, какой кусочек не родной. При этом они не должны бросаться в глаза. Стопроцентное восстановление у нас запрещено.



В первую очередь на реставрацию отправляются предметы, которые находятся под угрозой уничтожения или же имеют большую художественную ценность. Или же, например, те, которым предстоит скоро отправиться на выставку.



Самой сложной своей работой Елена назвала немецкую статуэтку, работу над которой она закончила совсем недавно. Она представляет собой трёх ангелов, чьи крылья были утрачены.



- Существует метод прямой аналогии, если есть дубликат статуэтки. Тогда с неё снимается форма и воссоздаются недостающие фрагменты. Также есть метод косвенной аналогии, когда детали реставрируются по изображению. Мы нашли фото таких же статуэток, и благодаря им ангелы вновь обрели крылья.



В этом отличие декоративно-прикладного искусства от живописи — зачастую статуэтки выпускались в нескольких экземплярах, и есть шанс найти их копии или фотографии.



Хоть воссоздание крыльев и является слишком большим вмешательством, их нельзя было не сделать, ведь тогда нарушилась бы семантика произведения. Без них ангел был бы простым ребёнком. А вот пальцы ему Елена восстанавливать не стала.



Работы у реставратора всегда хватает, ведь в музейном хранилище ждут своего часа около тысячи предметов.



Сейчас Елена работает над восстановлением китайской вазы из нашего восточного отдела. Там отсутствует один фрагмент, он довольно логичный. На очереди — ещё одна ваза из русского искусства. На ближайшие год-два выбираются те, которые требуют реставрации. Иногда поступают срочные предметы. Работы для реставраторов хватит ещё на сто лет вперёд.

