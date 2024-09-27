Ростовскую область ближайшие выходные накроет пыльная буря

Фото: Денис Демков

В Ростовской области на выходных ожидается пыльная буря. Об этом сообщили синоптики 27 сентября.По прогнозам специалистов, 28 и 29 сентября в области ожидается пыльная буря. Скорость ветра достигнет 20 метров в секунду (72 километра в час). Причиной непогоды стала почвенная засуха и штормовой ветер, который идет с территории Калмыкии.Несмотря на сильные порывы ветра, температура воздуха в области останется теплой. Так, в Ростове-на-Дону на выходных ожидается до +26 градусов днем, без осадков.