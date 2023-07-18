Суд отстранил от должности замглавы администрации Новочеркасска Елизавету Жиркову
Судом от должности отстранена заместитель главы администрации Новочеркасска Елизавета Жиркова. Такая мера была принята 17 июля Новочеркасским городским судом на период рассмотрения уголовного дела, по которому чиновница проходит в качестве обвиняемой. Ей вменяют статью «Превышение должностных полномочий».
Следствие считает, что несколько лет назад, пользуясь своими полномочиями, чиновница помогла своей знакомой получить участок, который находился в муниципальной собственности. Участок стоимостью 1,8 миллиона рублей достался местной жительнице совершенно бесплатно.
Вскоре о махинации чиновницы узнали правоохранители. Было возбуждено уголовное дело. Несмотря на расследование, Жиркова продолжала занимать пост замглавы администрации города. Она курировала вопросы, связанные с экономикой, промышленностью и транспортом.