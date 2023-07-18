Суд отстранил от должности замглавы администрации Новочеркасска Елизавету Жиркову

Фото: Администрация Новочеркасска.

Судом от должности отстранена заместитель главы администрации Новочеркасска Елизавета Жиркова. Такая мера была принята 17 июля Новочеркасским городским судом на период рассмотрения уголовного дела, по которому чиновница проходит в качестве обвиняемой. Ей вменяют статью «Превышение должностных полномочий».Следствие считает, что несколько лет назад, пользуясь своими полномочиями, чиновница помогла своей знакомой получить участок, который находился в муниципальной собственности. Участок стоимостью 1,8 миллиона рублей достался местной жительнице совершенно бесплатно.Вскоре о махинации чиновницы узнали правоохранители. Было возбуждено уголовное дело. Несмотря на расследование, Жиркова продолжала занимать пост замглавы администрации города. Она курировала вопросы, связанные с экономикой, промышленностью и транспортом.