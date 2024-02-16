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Бывшая замглавы администрации Новочеркасска получила срок за превышение полномочий

Бывшая замглавы администрации Новочеркасска получила срок за превышение полномочий
Экс-замглавы администрации Новочеркасска получила срок за превышение должностных полномочий. Приговор по уголовному делу в отношении Елизаветы Жирковой вынесли 16 февраля в городском суде казачьей столицы.

В октябре 2021 года экс-чиновница помогла бесплатно получить своей знакомой муниципальную землю в районе улицы Искра. Жиркова подписала постановление о передаче участка площадью 11 соток. После этого территория стоимостью более 1,8 миллиона перешла на безвозмездной основе в частные руки.

Уголовное дело возбудили еще в 2022 году в отношении неустановленного круга лиц. В 2023 году под подозрение попала она. Уже в апреле 2023 года на Жиркову возбудили дело. Однако она продолжила работать в новочеркасской мэрии и лишь в середине июля женщину отстранили от должности.

В итоге бывшую чиновницу приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Елизавету Жиркову взяли под стражу в зале суда. Пока приговор не вступил в законную силу.
Фото: Администрация Новочеркасска
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