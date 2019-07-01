Ростовчанка Полина Диброва порадовала подписчиков фотографией в стиле pin-up



Новым откровенным фото поделилась с подписчиками ростовчанка Полина Диброва. Новый пост в её микроблоге вызвал бурную реакцию аудитории.



Модель показала снимок в стиле pin-up. Это направление в иллюстрации и фотографии, изображающее красивую девушку в определённом стиле. Зачастую красотки были показаны полуобнажёнными. Моделями выступали известные манекенщицы, зачастую героиней таких картиной становилась Мэрилин Монро. Стиль pin-up был популярен на Западе в 50-е годы. Он и сейчас распространён среди художников, фотографов и дизайнеров.



Полина хорошо подготовилась для съёмки: надела стилизованный цельный купальник, накрутила волосы и подвязала их платком, накрасила губы и даже нашла популярные в те годы босоножки. В комментариях подписчики по достоинству оценили как саму фотографию, так и фигуру Дибровой. Многие утверждают, что сначала приняли снимок за открытку.



Под постом ростовчанка написала, что с детьми едет в Сочи. В «сторис» она уже сообщила о том, что прибыла в курортный город. Дмитрий не смог присоединиться к семье, так как отправился по делам.