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Ростовчанка Ирина Безрукова рассказала о рецепте полезного завтрака

Ростовчанка Ирина Безрукова рассказала о рецепте полезного завтрака

Ростовчанка Ирина Безрукова рассказала о рецепте полезного завтрака. Знаменитая актриса поделилась блюдом в своем аккаунте в соцсети «Инстаграм».

Полезный завтрак женщина готовит из воздушного риса и кокосового масла. Можно взять льняное по желанию. Для пряности добавить корицу и ваниль и наслаждаться вкусом.

К своему рецепту Ирина опубликовала фото в красном наряде. Подписчики сразу отреагировали на такой яркий образ.

- Как хорошо выглядишь, просто обворожительна, - пишут поклонники под публикацией.

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