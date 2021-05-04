Ростовчанка Ирина Безрукова рассказала о рецепте полезного завтрака. Знаменитая актриса поделилась блюдом в своем аккаунте в соцсети «Инстаграм».Полезный завтрак женщина готовит из воздушного риса и кокосового масла. Можно взять льняное по желанию. Для пряности добавить корицу и ваниль и наслаждаться вкусом.К своему рецепту Ирина опубликовала фото в красном наряде. Подписчики сразу отреагировали на такой яркий образ.- Как хорошо выглядишь, просто обворожительна, - пишут поклонники под публикацией.