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Ростовчан предупредили о грозах с градом и шквалами

Ростовчан предупредили о грозах с градом и шквалами
Жителей Ростовской области и Ростова-на-Дону предупредили о сильных дождях и грозах с градом и шквалистым ветром. Неблагоприятные погодные условия синоптики прогнозируют на 30-31 июля, сообщает МЧС.

При этом дни будут довольно жаркие. Ожидается до 37 градусов выше нуля. Порывы ветра усилятся до 24 метров в секунду (86,4 километра в час).

Во время комплекса метеорологических явлений нужно быть внимательными и осторожными: не стоять и не парковать авто рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами и витринами.

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