Ростовчан предупредили о грозах с градом и шквалами

Жителей Ростовской области и Ростова-на-Дону предупредили о сильных дождях и грозах с градом и шквалистым ветром. Неблагоприятные погодные условия синоптики прогнозируют на 30-31 июля, сообщает МЧС.При этом дни будут довольно жаркие. Ожидается до 37 градусов выше нуля. Порывы ветра усилятся до 24 метров в секунду (86,4 километра в час).Во время комплекса метеорологических явлений нужно быть внимательными и осторожными: не стоять и не парковать авто рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами и витринами.