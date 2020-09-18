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Рабочая неделя в Ростовской области начнется с заморозков

Рабочая неделя в Ростовской области начнется с заморозков
Рабочая неделя в Ростовской области начнется с заморозков, прогнозирует Ростовское отделение гидрометцентра. До -2 градусов ожидается 21 сентября ночью.

Осадков не будет. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Днем температура воздуха составит +16…+25 градусов, а ночью упадет до +6…+11 градусов.

При этом по северу и востоку Дона ожидается до 1 градуса выше нуля, а во второй половине ночи и утром местами в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки от -0,1 до -2,0 градусов.

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