Рабочая неделя в Ростовской области начнется с заморозков, прогнозирует Ростовское отделение гидрометцентра. До -2 градусов ожидается 21 сентября ночью.Осадков не будет. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Днем температура воздуха составит +16…+25 градусов, а ночью упадет до +6…+11 градусов.При этом по северу и востоку Дона ожидается до 1 градуса выше нуля, а во второй половине ночи и утром местами в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки от -0,1 до -2,0 градусов.