Пропавший в Ростове 13-летний мальчик нашелся живым

Фото: Соцсети.

Пропавшего в Ростове-на-Дону 13-летнего мальчика нашли живым. О местонахождении Дениса ничего не было известно с 7 декабря.Последний раз мальчика видели на Северном, на проспекте Королева. Денис не единожды сбегал из дома из-за ссор с родными. По словам матери, он не убегал никогда так надолго. Встревоженные близкие мальчика обратились в правоохранительные органы.Утром 9 декабря родственники сообщили, что Дениса С. нашли живым. Информацию о том, где пропадал ребенок, не раскрыли.