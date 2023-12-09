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Пропавший в Ростове 13-летний мальчик нашелся живым

Пропавший в Ростове 13-летний мальчик нашелся живым
Пропавшего в Ростове-на-Дону 13-летнего мальчика нашли живым. О местонахождении Дениса ничего не было известно с 7 декабря.

Последний раз мальчика видели на Северном, на проспекте Королева. Денис не единожды сбегал из дома из-за ссор с родными. По словам матери, он не убегал никогда так надолго. Встревоженные близкие мальчика обратились в правоохранительные органы.

Утром 9 декабря родственники сообщили, что Дениса С. нашли живым. Информацию о том, где пропадал ребенок, не раскрыли.
Фото: Соцсети.
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