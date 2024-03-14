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Пропавшего в Ростовской области 42-летнего мужчину нашли живым. О местонахождении Игоря Криворучкина ничего не было известно около месяца.Последний раз Игоря видели 8 февраля в хуторе Прогресс Егорлыкского района. Спустя время он перестал выходить на связь с родными. Когда мужчина не вернулся домой, его близкие забили тревогу. За помощью они обратились к полиции. К поискам также подключились волонтеры.Добровольцы 13 марта сообщили, что Игоря Криворучкина нашли живым. Где он находился столько времени, не сообщается.