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Пропавшего в Ростовской области 42-летнего мужчину нашли живым

Пропавшего в Ростовской области 42-летнего мужчину нашли живым
Пропавшего в Ростовской области 42-летнего мужчину нашли живым. О местонахождении Игоря Криворучкина ничего не было известно около месяца.

Последний раз Игоря видели 8 февраля в хуторе Прогресс Егорлыкского района. Спустя время он перестал выходить на связь с родными. Когда мужчина не вернулся домой, его близкие забили тревогу. За помощью они обратились к полиции. К поискам также подключились волонтеры.

Добровольцы 13 марта сообщили, что Игоря Криворучкина нашли живым. Где он находился столько времени, не сообщается.
Фото: ЛизаАлерт
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