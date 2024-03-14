Проект продления улицы Орбитальной в Ростве одобрила госэкспертиза

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Государственная экспертиза в Ростове одобрила проект продления улицы Орбитальной, что было официально объявлено на сайте ГИС единого государственного реестра заключения 13 марта.История реконструкции улицы Орбитальной началась еще в 2018 году. Основная цель проекта заключалась в облегчении проезда к ЖК "Суворовский" и расширении автодороги до четырех полос.Однако реализации проекта многократно мешали различные проблемы. Были сложности с поиском подрядчика, и проект был неоднократно опубликован на сайте госзакупок. В начале августа 2022 года ФАС (Федеральная антимонопольная служба) временно приостановила поиск подрядчика. Проблема заключалась в том, что участница конкурса "Гелики" обвинила департамент автодорог Ростова в необъективности. По ее утверждению, заказчик предпочтительно относился к участникам с опытом работы над проектами стоимостью от 35 до 95 миллионов рублей. Позже конкурс снова был размещен на сайте госзакупок.Согласно документации, Муниципальное культурное учреждение "Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры" города станет застройщиком проекта, а департамент автодорог Ростова будет техническим заказчиком. Строительство запланировано на участке от переулка Космического до улицы Особенной.Напомним, что жители Ростова неоднократно жаловались на постоянные пробки на улице Орбитальной. Горожане просили решить эту проблему, чтобы разгрузить поток автомобилей на данном участке. Кроме того, во время сильных ливней улица буквально оказывалась под водой.