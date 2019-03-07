Пара из Таганрога погибла при крушении «Боинга» в Эфиопии



Пара из Таганрога погибла при крушении «Боинга» в Эфиопии. Трагедия произошла 10 марта около 8.30. «Боинг-737», следующий по рейсу ET302, спустя шесть минут после вылета из Аддис-Абебы пропал с радаров, а затем разбился в районе города Бишофту, расположенного в нескольких десятках километров от столицы Эфиопии.



В результате крушения авиалайнера никто не выжил. Погибли 149 пассажиров и восемь членов экипажа воздушного судна - подданные 33 государств. Среди погибших оказались и трое россиян - житель Твери Сергей Вяликов, а также супруги Александр и Екатерина Поляковы из Таганрога.



Влюбленные много путешествовали. Они были в Германии, Испании, Франции, Малайзии и других странах. На этот раз пара планировала посетить Кению.