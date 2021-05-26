Показатель заболеваемости коронавирусом на Дону вырос до 2 229

Показатель заболеваемости COVID-19 в Ростовской области продолжает расти. За сутки он увеличился на четыре единицы и достиг 2 229 на 100 тысяч жителей. Коэффициент распространения коронавируса остается неизменным. Он равен 0,96.Ежедневный прирост инфицированных постепенно снижается. За последнюю декаду он уменьшился на 17 человек. По данным на 28 мая, пациентами с COVID-19 стали еще 182 жителя региона. Всего с начала пандемии медики зафиксировали 93 655 случаев инфицирования.За минувшие сутки скончались 14 человек. Это восемь женщин от 52 до 85 лет и шестеро мужчин от 27 до 82 лет. Как сообщили в областном правительстве, все они страдали различными хроническими заболеваниями. Всего за период пандемии вирус забрал жизни 4 404 человек.