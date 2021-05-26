Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Показатель заболеваемости коронавирусом на Дону вырос до 2 229

Показатель заболеваемости коронавирусом на Дону вырос до 2 229
Показатель заболеваемости COVID-19 в Ростовской области продолжает расти. За сутки он увеличился на четыре единицы и достиг 2 229 на 100 тысяч жителей. Коэффициент распространения коронавируса остается неизменным. Он равен 0,96.

Ежедневный прирост инфицированных постепенно снижается. За последнюю декаду он уменьшился на 17 человек. По данным на 28 мая, пациентами с COVID-19 стали еще 182 жителя региона. Всего с начала пандемии медики зафиксировали 93 655 случаев инфицирования.

За минувшие сутки скончались 14 человек. Это восемь женщин от 52 до 85 лет и шестеро мужчин от 27 до 82 лет. Как сообщили в областном правительстве, все они страдали различными хроническими заболеваниями. Всего за период пандемии вирус забрал жизни 4 404 человек.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.