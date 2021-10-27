Появилось видео задержания совладелицы аквапарка «Осьминожек» по делу аксайских рынков

Совладелица аквапарка «Осьминожек» Ирина Сукач задержана по делу об аксайских рынках. Женщину задержали еще в среду, однако об этом стало известно только сейчас. Она ехала в автобусе в Москву, когда в салон зашли правоохранители и арестовали ее.Женщину подозревают в участии в преступном сообществе, организованном предпринимателем Каримом Бабаевым. Ленинский районный суд Ростова отправил Ирину Сукач в СИЗО на два месяца. Под стражей она пробудет как минимум до 26 декабря.Всего вместе с ней по делу аксайских предпринимателей были задержаны более 10 человек. По версии следствия, они завладели 35 гектарами земли на рынках в Аксайском районе, на которой осуществляли якобы незаконную предпринимательскую деятельность. Сумма дохода организации за двадцать лет существования составила 236 миллионов рублей.Пока правоохранители разбираются в обстоятельствах дела, сотни сотрудников закрытых рынков остались без работы и средств к существованию.Сам аквапарк «Осьминожек» тоже находится на грани закрытия из-за разборок с предпринимателями. Сейчас ДИЗО пытается через суд отобрать землю, которую арендует аквапарк, доказывая, что она используется не по назначению.Представители первого в Ростове аквапарка считают, что проблемы с властью у них связаны из-за уголовного дела Бабаевых, которые были соучредителями «Осьминожка».