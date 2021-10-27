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Появилось видео задержания совладелицы аквапарка «Осьминожек» по делу аксайских рынков

Появилось видео задержания совладелицы аквапарка «Осьминожек» по делу аксайских рынков
Совладелица аквапарка «Осьминожек» Ирина Сукач задержана по делу об аксайских рынках. Женщину задержали еще в среду, однако об этом стало известно только сейчас. Она ехала в автобусе в Москву, когда в салон зашли правоохранители и арестовали ее.

Женщину подозревают в участии в преступном сообществе, организованном предпринимателем Каримом Бабаевым. Ленинский районный суд Ростова отправил Ирину Сукач в СИЗО на два месяца. Под стражей она пробудет как минимум до 26 декабря.

Всего вместе с ней по делу аксайских предпринимателей были задержаны более 10 человек. По версии следствия, они завладели 35 гектарами земли на рынках в Аксайском районе, на которой осуществляли якобы незаконную предпринимательскую деятельность. Сумма дохода организации за двадцать лет существования составила 236 миллионов рублей.

Пока правоохранители разбираются в обстоятельствах дела, сотни сотрудников закрытых рынков остались без работы и средств к существованию.


Сам аквапарк «Осьминожек» тоже находится на грани закрытия из-за разборок с предпринимателями. Сейчас ДИЗО пытается через суд отобрать землю, которую арендует аквапарк, доказывая, что она используется не по назначению.

Представители первого в Ростове аквапарка считают, что проблемы с властью у них связаны из-за уголовного дела Бабаевых, которые были соучредителями «Осьминожка».
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