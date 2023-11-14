Подросток, устроивший резню в школе под Таганрогом, останется в СИЗО до декабря
Подростку, устроившему резню возле школы под Таганрогом, продлили меру пресечения в виде содержания в СИЗО. Об этом сообщил собственный источник.
Неклиновский районный суд продлил меру пресечения 15-летнему мальчику еще на один месяц. В изоляторе он просидит как минимум до 10 декабря.
Напомним, несовершеннолетний обвиняется по статье «Покушение на убийство». Фигурантом уголовного дела школьник стал после происшествия 11 сентября. В тот день он заявился в школу в хуторе Красный Десант в маске и с ножом в кармане. На входе вахтерша потребовала снять маску, чем сильно разозлила парня. Он вытащил нож из кармана и стал резать всех, кого видел на своем пути. К счастью, один из учителей смог задержать школьника. Он держал парня скрученным до приезда правоохранителей.
В результате нападения пострадали как минимум три человека. Среди них - дедушка учащейся в этой школе девочки. Он получил несколько ножевых в область спины. Мужчина стал единственным, кого госпитализировали.