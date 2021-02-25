Подросток, пострадавший при взрыве газового баллона, рассказал о своем здоровье
Подросток, пострадавший при взрыве газового баллона в Красносулинском районе, рассказал о событиях того злосчастного утра. Юноша получил 15% ожогов тела и говорит, что если бы не одежда, он бы обгорел весь.
Происшествие случилось 22 февраля в доме № 9 на улице Привокзальной в хуторе Молаканском. 15-летний Макар Гущин надел трико и кофту, после чего направился в уборную. Внезапно за его спиной раздался взрыв. На ощупь парень выбежал на улицу. Благодаря тому, что он был одет, ожоги получил только на руках, лице и ногах.
Подростка перевели в хирургию Областной детской клинической больницы Ростова. Он с мужеством переносит все процедуры: ему делают перевязки, уколы. Пока юноша не может ходить самостоятельно и передвигается на коляске. В больнице за ним ухаживают родственники.
После взрыва газового баллона семье Гущиных негде жить. Семья надеется, что помощь властей и небезразличных людей поможет им обрести новый дом. Помощь в поиске жильзя оказывает и поисково-спасательный отряд «Дон». Волонтеры делают все, чтобы семья как можно быстрее заехала в свое жилище и поскорее забыла о трагедии.