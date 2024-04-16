В Ростовской области Мертвый Донец вышел из берегов из-за нагонного ветра

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В Ростовской области в районе Мокрого Чалтыря река Мертвый Донец вышла из берегов из-за ветра. Кадры опубликовали местные жители в соцсетях 16 апреля.По словам очевидцев, вода уже вплотную подобралась к железнодорожному полотну. Причиной стал ветер. На данный момент территория находится частично под водой.Напомним, из-за нагонного ветра в Ростове подтопило левый берег Дона. Под водой вечером 15 апреля оказались кустарники и даже деревья. Также по данным МЧС по донскому региону, уровень воды повысится на 10–20 сантиметров неблагоприятной отметки.