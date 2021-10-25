Под Новочеркасском мужчина погиб под колесами поезда

В Ростовской области 59-летний мужчина погиб под колесами пассажирского поезда. Происшествие случилось в ночь на 27 октября под Новочеркасском.Горожанин шел недалеко от ж/д станции Хотунок. Мужчина решил перебежать пути, но не заметил приближающийся состав. Машинист начал сигналить пешеходу, однако было уже поздно. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.- Причиной смертельного травмирования стало нарушение правил поведения на железной дороге, - рассказали в УТ МВД по СКФО. - Правоохранители начали проверку после ЧП.