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Несколько электричек в Ростовской области изменят график движения

Несколько электричек в Ростовской области изменят график движения
В Ростовской области электрички на нескольких направлениях изменят график движения. Об этом сообщили в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

С 29 июня пригородный поезд «Лихая — Глубокая» будет отправляться в 6:29 и прибывать на конечную станцию в 07:36. Вечерняя электричка тоже изменит время движения: отправление в 20:32, прибытие в Глубокую — в 21:38.

Также два дня 1 и 3 июля на полчаса позже будет отправляться состав сообщением Ростов — Усть-Донецкая. Отходить от станет в 13:45, останавливаться на конечной — в 18:19.

В компании отметили, что с 1 июля на пути следования электрички «Лихая — Ростов» появится остановка на станции Замчалово. Поезд будет тормозить здесь в 05:52.

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