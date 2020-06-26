Несколько электричек в Ростовской области изменят график движения

В Ростовской области электрички на нескольких направлениях изменят график движения. Об этом сообщили в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.С 29 июня пригородный поезд «Лихая — Глубокая» будет отправляться в 6:29 и прибывать на конечную станцию в 07:36. Вечерняя электричка тоже изменит время движения: отправление в 20:32, прибытие в Глубокую — в 21:38.Также два дня 1 и 3 июля на полчаса позже будет отправляться состав сообщением Ростов — Усть-Донецкая. Отходить от станет в 13:45, останавливаться на конечной — в 18:19.В компании отметили, что с 1 июля на пути следования электрички «Лихая — Ростов» появится остановка на станции Замчалово. Поезд будет тормозить здесь в 05:52.