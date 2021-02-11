Неизвестные сломали лавку в Газетном в Ростове

В переулке Газетном в Ростове местные жители сфотографировали сломанную лавку. Акт вандализма ростовчане запечатлели 13 февраля на пересечении Газетного и Ульяновской.На одной из лавочек не было бетонной конструкции, служащей ножкой для скамьи. Она лежала под лавкой. Кому понадобилось ломать скамью, неизвестно. К тому же непонятно, каким образом тяжелая бетонная часть могла сломаться.Впрочем, найти вандалов вряд ли удастся. Деньги на ремонт лавочки придется выделять из бюджета города.