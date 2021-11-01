Назначен новый замгубернатора Ростовской области

Фото: правительство Ростовской области.

Губернатор Ростовской области подписал указ о назначении нового заместителя. Им стал министр транспорта Владимир Окунев. Об этом 3 ноября сообщили в правительстве региона.Чиновник будет курировать вопросы развития дорожно-транспортной и строительной отраслей и строительного надзора. Ранее его трудовая деятельность также была связана с этими отраслями.Владимир Окунев начинал свою карьеру в родном городе - в Сальском строительном управлении. Затем работал в Зерноградском дорожном ремонтно-строительном управлении. Чиновник трудился в Зерноградском ДРСУ (дорожном ремонтно-строительном управлении), возглавлял «Монтажгазспецстрой» в Кагальницком районе, руководил Родионово-Несветайским и Азовским ДРСУ, компанией «РостовАвтоДор». До назначения он в течение года возглавлял региональное министерство транспорта.