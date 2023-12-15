Фото: Соцсети.

На Туполева в Ростове упавшее дерево перегородило дорогу. Происшествие случилось утром 15 декабря, сообщили жители в соцсетях.Дерево надломилось и рухнуло во дворе жилого дома № 26/40 (на пересечении с улицей Днепропетровской). К счастью, в этот момент людей на улице не было. В противном случае жертв было бы не избежать.Упавшее дерево парализовало движение на Туполева. Водители ждут, когда на место приедут специалисты, которые уберут ствол с дороги.