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На Туполева в Ростове упавшее дерево перегородило дорогу

На Туполева в Ростове упавшее дерево перегородило дорогу
На Туполева в Ростове упавшее дерево перегородило дорогу. Происшествие случилось утром 15 декабря, сообщили жители в соцсетях.

Дерево надломилось и рухнуло во дворе жилого дома № 26/40 (на пересечении с улицей Днепропетровской). К счастью, в этот момент людей на улице не было. В противном случае жертв было бы не избежать.

Упавшее дерево парализовало движение на Туполева. Водители ждут, когда на место приедут специалисты, которые уберут ствол с дороги.
Фото: Соцсети.
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