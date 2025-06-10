На Театральной площади ограничат движение транспорта из-за праздничных мероприятий

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В Ростове 11 июня временно перекроют движение транспорта на Театральной площади. Об этом сообщили в ведомстве, курирующем автомобильные магистрали и регулирование дорожного трафика.Поводом для введения данных мер является проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню России, который отмечается 12 июня.По имеющимся сведениям, 11 июня с 8:30 утра до 12:00 будет недоступна для проезда крайняя правая полоса Театральной площади. Ограничение затронет участок от Театрального проспекта до здания под номером 4 по той же улице.Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании маршрутов, чтобы избежать возможных заторов и проблем.