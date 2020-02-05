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Алексея Рохлина назначили первым заместителем начальника донского ГУ МЧС

Алексея Рохлина назначили первым заместителем начальника донского ГУ МЧС
Алексей Рохлин стал первым заместителем начальника донского ГУ МЧС. Указ о назначении подписал президент России.

41-летний Алексей Рохлин учился в Московском высшем военном дорожном инженерном училище и Общевойсковой академии Вооруженных Сил РФ. Шесть лет он служил в 179-м спасательном центре МЧС. В 2007 году его назначили начальником отдела управления гражданской защиты ГУ МЧС по Московской области. С 2009-го по 2017 год был заместителем начальника ГУ МЧС по Ивановской области.

Последние три года Рохлин исполнял обязанности заместителя начальника ГУ МЧС по Ростовской области.

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