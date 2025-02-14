На главном экране Москвы появился портрет Николая Василенко

Фото: соцсети

В Москве на главном экране столицы ростовский бизнесмен Николай Василенко поздравил всех с Днем влюбленных.В своем поздравлении бизнесмен пожелал всем влюблённым улыбаться и любить друг друга. Вместе с поздравлением он пригласил всех послушать «ослепительный» плейлист в популярной социальной сети.Для создания рекламного ролика Николай выбрал розовый костюм и красный шарф.Экран размером 48 х 80 метров расположен на здании Гидропроекта по Волоколамскому шоссе. Здесь размещают рекламу известные компании мира.По данным из социальных сетей, стоимость одного 30-секундного ролика начинается от 13 миллионов рублей в месяц. А максимальная стоимость может достигать 100 миллионов рублей.Интересно, сколько мог заработать Николай, учитывая, что у компании был бюджет на такую дорогостоящую рекламу. Например, за прошлый рекламный ролик с банком он получил не менее трёх миллионов рублей.