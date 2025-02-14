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На главном экране Москвы появился портрет Николая Василенко

На главном экране Москвы появился портрет Николая Василенко
В Москве на главном экране столицы ростовский бизнесмен Николай Василенко поздравил всех с Днем влюбленных. 

В своем поздравлении бизнесмен пожелал всем влюблённым улыбаться и любить друг друга. Вместе с поздравлением он пригласил всех послушать «ослепительный» плейлист в популярной социальной сети.

Для создания рекламного ролика Николай выбрал розовый костюм и красный шарф.

Экран размером 48 х 80 метров расположен на здании Гидропроекта по Волоколамскому шоссе. Здесь размещают рекламу известные компании мира.

По данным из социальных сетей, стоимость одного 30-секундного ролика начинается от 13 миллионов рублей в месяц. А максимальная стоимость может достигать 100 миллионов рублей.

Интересно, сколько мог заработать Николай, учитывая, что у компании был бюджет на такую дорогостоящую рекламу. Например, за прошлый рекламный ролик с банком он получил не менее трёх миллионов рублей.
Фото: соцсети
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