На Дону водитель такси получил три года колонии за ДТП с погибшим военным из Рязани
В Ростовской области вынесли приговор водителю такси за ДТП, в котором погиб военнослужащий из Рязани. Гарника Акопяна обвиняли по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Как сообщил DonDay.ru, Каменский районный суд назначил наказание в виде трех лет колонии-поселения и лишения права управлять транспортом на два года.
Жуткое ДТП, из-за которого мужчина оказался на скамье подсудимых, случилось 19 июня. В тот день трое военнослужащих возвращались из Крыма в Рязань. В Каменском районе они вызвали такси. Гарник Акопян приехал на «Фольксвагене» за пассажирами. По словам водителя, мужчины пили коньяк и вели себя не совсем адекватно. Он попросил не употреблять спиртное, и военнослужащие успокоились.
Через некоторое время одному из пассажиров стало плохо. Гарник потянулся за салфетками и отвлекся от дороги. Машина вильнула в сторону, прямо под грузовик «Скания». Удар был настолько мощным, что от легковушки осталась груда металлолома.
Один из пассажиров скончался на месте аварии. Водитель и еще один мужчина с травмами попали в больницу.